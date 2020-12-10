Татарстанцев предупредили о запрете выхода к открытой воде на Волге

Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

Жителей Татарстана предупредили о запрете выхода к открытой воде от казанского речного порта до поселка Орел Лаишевского района. Запрещается и передвижение по льду. До окончания ледостава на этом участке будут курсировать буксиры-ледоколы.



Участок Волги закрыт для татарстанцев, чтобы избежать несчастных случаев. В рамках подготовки к строительным работам скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань здесь организовали работу техники, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани вынесли пять предписаний нарушителям, вышедшим на тонкий лед.

Маргарита Головатенко