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Татарстанцев предупредили о запрете выхода к открытой воде на Волге

07:48, 10.12.2020
Татарстанцев предупредили о запрете выхода к открытой воде на Волге
Фото: kzn.ru / Денис Гордийко

Жителей Татарстана предупредили о запрете выхода к открытой воде от казанского речного порта до поселка Орел Лаишевского района. Запрещается и передвижение по льду. До окончания ледостава на этом участке будут курсировать буксиры-ледоколы.

Участок Волги закрыт для татарстанцев, чтобы избежать несчастных случаев. В рамках подготовки к строительным работам скоростной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань здесь организовали работу техники, сообщается на сайте мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что в Казани вынесли пять предписаний нарушителям, вышедшим на тонкий лед.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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