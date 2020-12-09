Осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю наблюдений

Осень 2020 года в России признали самой теплой за всю историю метеонаблюдений, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, температурный режим, который установился в России в сентябре — ноябре текущего года стал максимальным из всех зафиксированных ранее: «В ранге самых высоких температурных режимов осени теперь будет фигурировать нынешний год».

Фото: realnoevremya.ru

Ранее синоптики рассказали, что ноябрь 2020 года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений: средняя температура в мире была на 0,13 градуса Цельсия выше, чем в ноябре 2016 и 2019 годов.



Напомним, что в декабре в Татарстане установилась аномально холодная погода.

Татьяна Демина