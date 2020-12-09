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В Оренбургской области ввели режим ЧС на горящей нефтяной скважине

15:45, 09.12.2020
В Оренбургской области ввели режим ЧС на горящей нефтяной скважине
Фото: 56.mchs.gov.ru

В Оренбургской области ввели режим ЧС на горящей нефтяной скважине. На месте работает межведомственный оперативный штаб.

Режим ЧС введен локального характера, на объекте производства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

Как уточняет «РИА Новости», факельное горение газового фонтана буровой скважины из под земли происходило на площади 100 квадратных метров. Высота факела — 25 метров.

Фото: 56.mchs.gov.ru

Один человек пострадал в результате возгорания на нефтяной скважине в Оренбургской области, пишет RT.

Фото: 56.mchs.gov.ru
Татьяна Леухина
Происшествия
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