В Оренбургской области ввели режим ЧС на горящей нефтяной скважине

В Оренбургской области ввели режим ЧС на горящей нефтяной скважине. На месте работает межведомственный оперативный штаб.

Режим ЧС введен локального характера, на объекте производства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Оренбургской области.

Как уточняет «РИА Новости», факельное горение газового фонтана буровой скважины из под земли происходило на площади 100 квадратных метров. Высота факела — 25 метров.

Фото: 56.mchs.gov.ru

Один человек пострадал в результате возгорания на нефтяной скважине в Оренбургской области, пишет RT.

Фото: 56.mchs.gov.ru

Татьяна Леухина