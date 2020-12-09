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Экономика

Продажа акций принесла Ozon $1,2 млрд

12:40, 09.12.2020
Продажа акций принесла Ozon $1,2 млрд
Фото: flickr.com

Согласно отчету Ozon, компании удалось привлечь за $1,2 млрд в ходе IPO. Она продала 42,45 млн акций, говорится на ее сайте.

В Ozon инвестировали основные его акционеры — Baring Vostok (33,1%) и АФК «Система» (33%), которые вложили 135 млн долларов. Инвесторам, которые вложились в компанию до IPO, принадлежат 15,7% акций, новым инвесторам — 18,2%.

Напомним, что ранее торги акциями Ozon на бирже NASDAQ открылись ростом на 40%.

Фото: commons.wikimedia.org
Экономика
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