Продажа акций принесла Ozon $1,2 млрд

Согласно отчету Ozon, компании удалось привлечь за $1,2 млрд в ходе IPO. Она продала 42,45 млн акций, говорится на ее сайте.

В Ozon инвестировали основные его акционеры — Baring Vostok (33,1%) и АФК «Система» (33%), которые вложили 135 млн долларов. Инвесторам, которые вложились в компанию до IPO, принадлежат 15,7% акций, новым инвесторам — 18,2%.

Напомним, что ранее торги акциями Ozon на бирже NASDAQ открылись ростом на 40%.