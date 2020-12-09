«Ак Барс-Динамо» потерпело четвертое поражение подряд в Суперлиге

«Ак Барс-Динамо» проиграло иркутской «Байкал-Энергии» (3:12) в матче регулярного первенства Суперлиги по хоккею с мячом.

Дублем в составе казанцев отметился Сергей Ган, еще один гол на счету Максима Утебалиева.

Это четвертое поражение подряд коллектива Александра Епифанова. Всего в чемпионате страны казанцы выиграли лишь два матча из 9 сыгранных встреч.

Фото: vk.com/akbarsdynamo

После 9 туров «Ак Барс-Динамо» набрало 6 очков и занимает девятое место в Суперлиге.

Напомним, ранее казанский клуб расторг контракт с лидером команды Рамилем Ибрагимовым.