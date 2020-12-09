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«Ак Барс-Динамо» потерпело четвертое поражение подряд в Суперлиге

11:20, 09.12.2020
«Ак Барс-Динамо» потерпело четвертое поражение подряд в Суперлиге
Фото: vk.com/akbarsdynamo

«Ак Барс-Динамо» проиграло иркутской «Байкал-Энергии» (3:12) в матче регулярного первенства Суперлиги по хоккею с мячом.

Дублем в составе казанцев отметился Сергей Ган, еще один гол на счету Максима Утебалиева.

Это четвертое поражение подряд коллектива Александра Епифанова. Всего в чемпионате страны казанцы выиграли лишь два матча из 9 сыгранных встреч.

Фото: vk.com/akbarsdynamo

После 9 туров «Ак Барс-Динамо» набрало 6 очков и занимает девятое место в Суперлиге.

Напомним, ранее казанский клуб расторг контракт с лидером команды Рамилем Ибрагимовым.

СпортХоккей с мячом
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