«Ак Барс-Динамо» потерпело четвертое поражение подряд в Суперлиге
«Ак Барс-Динамо» проиграло иркутской «Байкал-Энергии» (3:12) в матче регулярного первенства Суперлиги по хоккею с мячом.
Дублем в составе казанцев отметился Сергей Ган, еще один гол на счету Максима Утебалиева.
Это четвертое поражение подряд коллектива Александра Епифанова. Всего в чемпионате страны казанцы выиграли лишь два матча из 9 сыгранных встреч.
После 9 туров «Ак Барс-Динамо» набрало 6 очков и занимает девятое место в Суперлиге.
Напомним, ранее казанский клуб расторг контракт с лидером команды Рамилем Ибрагимовым.СпортХоккей с мячом
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