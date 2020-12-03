«Ак Барс-Динамо» рассталось с лидером команды Ибрагимовым

Хоккейный клуб «Ак Барс-Динамо» расторг контракт с нападающим Рамилем Ибрагимовым по обоюдному согласию. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

По некоторым данным, причиной расторжения договора стало нарушение дисциплины со стороны хоккеиста.

Ибрагимов — воспитанник школы казанской «Ракеты». За свою карьеру он провел 141 матч в Суперлиге, в которых забил 72 мяча и сделал 18 результативных передач.

Фото: vk.com/akbarsdynamo

В текущем сезоне на счету Ибрагимова 3 гола в 6 матчах.

Напомним, ранее в «Ак Барс-Динамо» на пост главного тренера был назначен Александр Епифанов.