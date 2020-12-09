В Казани потушили загоревшуюся кровлю котельной

Фото: МЧС по РТ

В Казани 8 декабря в 19.38 поступило сообщение о горении кровли котельной по ул. Васильченко д.28 в Московском районе города. Об этом сообщает МЧС России по РТ.



Фото: МЧС по РТ

На момент прибытия пожарных в 19.43 шел дым из-под кровли котельной с печью, пристроенной к зданию вплотную. Людей внутри здания не было. На тушение были поданы два ствола УРСК-50.

В 19.50 открытое горение удалось ликвидировать. В результате пожара сгорело только деревянное перекрытие кровли котельной на общей площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

Фото: МЧС по РТ

Причиной пожара предварительно считают нарушение правил устройства и эксплуатации печи.

Фото: МЧС по РТ

Напомним, в Татарстане при пожаре в частном доме погибли три человека.

Маргарита Головатенко