В Татарстане при пожаре в частном доме погибли три человека

В частном доме в Алексеевском районе Татарстана произошел пожар, где погибли три человека. Одному человеку удалось выбраться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по республике.



По информации МЧС, погибли мужчина 1987 года рождения и две женщины 1988 и 1947 годов рождения. В 01.35 мск на месте пожара возле окна обнаружили тела двух погибших, в 1.40 мск также на месте пожара нашли третьего погибшего.

Из горящего дома удалось выбраться подростку 2004 года рождения — его разбудил сигнал пожарного извещателя. Извещатели были установлены в доме по республиканской программе для неблагополучных семей.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Татарстане в пожарах погибли 137 человек.

Маргарита Головатенко