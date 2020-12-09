«Зенит» проиграл дома дортмундской «Боруссии» в матче Лиги чемпионов

«Зенит» проиграл дома дортмундской «Боруссии» (1:2) в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу.

Питерцы открыли счет в первом тайме усилиями Дриусси. После перерыва гости вначале сравняли, а потом вышли вперед. До конца матча «Зенит» пытался выровнять результат, но в итоге уступил.

Команда Сергея Семака закончила свои выступления в еврокубках в сезоне-2020/21. В шести матчах группы «Зенит» набрал лишь 1 очко и занял четвертое место.

«Зенит» (Россия) — «Боруссия» Д (Германия) — 1:2 (1:0)

Голы:

1:0 — 16, Дриусси (Сутормин);

1:1 — 68, Пишчек;

1:2 — 73, Витсель (Санчо).