Ноябрь 2020 года стал самым теплым в истории

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году ноябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Синоптики рассказали, что в прошедшем месяце средняя температура в мире была на 0,13 градуса Цельсия выше, чем в ноябре 2016 и 2019 годов.

«Этот месяц был на 0,77 градуса Цельсия теплее, чем средний показатель ноября с 1981 по 2010 годы», — цитирует ТАСС сообщение европейской программы спутникового мониторинга Copernicus.

При этом для Европы ноябрь 2020 года стоит на втором месте. В ноябре 2015 года средняя температура оказалась выше.

Фото: Максим Платонов (архив)

Высокие для ноября температуры фиксировались в Сибири, районе Северного Ледовитого океана, Аляски и на северо-западе Канады. Показатели были выше средних и над Тибетским нагорьем и Восточной Антарктидой.

Ранее в российском Гидрометцентре рассказали, что в ближайшие дни в Татарстане и ряде других регионов ожидается аномально холодная погода. По прогнозам, температура в ближайшие дни будет на 7—10 градусов ниже нормы.