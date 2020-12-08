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Николя Саркози хотят приговорить к четырем годам тюрьмы

22:04, 08.12.2020
Николя Саркози хотят приговорить к четырем годам тюрьмы
Фото: kremlin.ru

Национальная финансовая прокуратура Франции требует приговорить экс-президента страны Николя Саркози к четырем годам тюрьмы. Он обвиняется в коррупции и торговле влиянием.

Из четырех требуемых лет заключения, два из них прокуратура Франции требует сделать условными, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей прокуратуры в Париже.

Процесс по делу Саркози открылся 23 ноября. По нему проходят также адвокат Тьерри Эрзогаи экс-высокопоставленный представитель Кассационного суда Франции Жильбер Азибер.

Фото: kremlin.ru

Напомним, что весной 2018 года Саркози предъявили обвинения в руководстве пассивной коррупцией, нелегальном финансировании избирательной кампании и укрывательстве государственных средств Ливии.

Татьяна Демина
ОбществоПроисшествия
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