В Елабуге усилят аварийную бригаду после прорыва на теплотрассе

Фото: ГУ МЧС по РТ

Власти Елабуги после прорыва на теплотрассе усилят аварийные бригады и их материально-техническое оснащение. Об этом сообщается на официальном сайте Елабужского района РТ.

Решение было принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсудили причины коммунальной аварии и предотвращение подобных ситуаций в будущем.

«Действия были слаженными, и ликвидация аварии прошла в штатном режиме. Задержка в работе произошла из-за большого диаметра трубы, ее протяженность была около километра, нужно было время, чтобы ее заполнить», — отметил работу на месте происшествия руководитель Исполкома Елабужского района Ленар Нургаянов.

На заседании также обратили внимание, что в 2021 году на участке, где произошла авария, произведут замену трубопровода.

Напомним, что 5 декабря из-за аварии на центральной котельной в Елабуге без тепла остались около 50 тыс. человек. Отопление пропало в 220 многоквартирных домах. Аварийно-восстановительные работы на месте происшествия завершились в 03.10 6 декабря.



Татьяна Демина