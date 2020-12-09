На пост зампреда Верховного суда Татарстана претендуют двое

В понедельник, 14 декабря, Высшая квалифколлегия судей РФ рассмотрит вопрос о рекомендации кандидата на пост заместителя председателя Верховного суда Татарстана. Согласно повестке заседания, заявления поступили от двух претендентов из Казани — Романа Гафарова и Эдуарда Каминского.



Судейскую карьеру оба начинали в Вахитовском райсуде Казани, сейчас являются судьями Верховного суда РТ.

Роман Гафаров ранее отработал 6 лет на посту зампреда по административным делам. В настоящее время возглавляет коллегию ВС РТ по административным делам и занимает пост председателя Совета судей Татарстана. Его судейский стаж — 21 год.

Эдуард Каминский с 2014 года возглавляет судебный состав коллегии по административным делам Верховного суда Татарстана. В судейскую мантию он облачился 17 лет назад, до этого носил мундир прокурора и следователя в Альметьевске и Казани, был следователем по особо важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере экономики прокуратуры РТ.