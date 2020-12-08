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На амбулаторное лечение нижнекамцев от коронавируса потратили около 3 млн рублей

20:26, 08.12.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На амбулаторное лечение нижнекамцев от коронавируса потратили около 3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для жителей Нижнекамска, проходящих лечение от коронавируса на дому, закупили лекарств на общую сумму примерно в 3 миллиона рублей.

«В аптеке для каждого пациента формируется пакет с необходимыми препаратами. Дважды в день медработники из обеих поликлиник НЦРМБ забирают из аптеки препараты и передают студентам медицинского колледжа, которые и разносят лекарства пациентам», — рассказали о процедуре доставки препаратов на официальном сайте Нижнекамского района РТ.

Фото: Маргарита Головатенко (архив)

Закупку лекарств от коронавируса для амбулаторных пациентов за счет федерального бюджета планируется продлить до конца января следующего года.

Напомним, что с 8 ноября пациенты с COVID-19 могут лечиться дома, если у них в квартире есть отдельная комната и они согласны соблюдать все предписания врача.

Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан
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