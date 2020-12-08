Папа Римский объявил об отпущении грехов покаявшимся в течение года

Папа Римский Франциск объявил об отпущении грехов покаявшимся в течение года. Индульгенция связана с пандемией коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на декрет службы печати Святого престола

«В нынешнем контексте чрезвычайной санитарной ситуации дарование индульгенции особенно распространяется на пожилых, больных, умирающих и страдающих и тех, кто по уважительным причинам не может выйти из дома», — говорится в тексте.

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Прощение грехов даруется при выполнении трех условий — исповеди, причащения и молитвы.

Ранее в этом году уже отпускались грехи больным коронавирусом и медикам.