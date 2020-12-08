Казанский пороховой завод и Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной промышленности

Руководство федерального казенного предприятия «Казанский государственный казенный пороховой завод» и представители Госкомитета Республики Узбекистан подписали соглашение о сотрудничестве. Ключевая тема — вопросы стратегического партнерства между ФКП «КГКПЗ» и Госкомоборонпромом Узбекистана на изготовление и поставку в 2021 году пироксилиновых порохов в республику.

Также стороны обсудили проект лицензионного производства пироксилиновых порохов в Узбекистане. В ходе встречи они согласовали условия, номенклатуру и стоимость поставки в 2021 году пироксилиновых порохов, определили объем технической документации, сообщает пресс-служба Минпромторга Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Узбекистан — основной поставщик сырья для изготовления порохов, отметил генеральный директор КГКПЗ Александр Лившиц.

Напомним, Казанский пороховой завод участил испытания на предприятии. ГУ МЧС РФ по республике за последние месяцы не менее восьми раз предупреждало казанцев об этом.



Татьяна Леухина