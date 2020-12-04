Казанский пороховой участил испытания, а жители жалуются на головные боли и дребезжание окон

Фото: Дмитрий Зайцев

Восемь грохочущих дней

МЧС Татарстана за последние месяцы не менее восьми раз предупреждало казанцев о том, что пороховой завод испытывает некие изделия в баллистическом зале. Именно это и является причиной «хлопков», слышных как в Кировском, так и в Московском, и Ново-Савиновском районах города.

В середине сентября казанцы массово публиковали в социальных сетях сообщения: «В стороне порохового что-то горит и странные хлопки. Кто знает что это?» Позднее МЧС Татарстана пришлось успокаивать людей. Оказалось, что хлопки — это в прямом смысле слова отголоски проводимых на предприятии испытаний изделий, а дым — последствие контролируемого сжигания отходов.

На сегодняшний день МЧС продолжает рассылку о проведении испытаний. Почти ежедневно Пороховой тестирует изделия в рабочее время, как правило, с 9 до 17 часов. «Реальное время» направило на предприятие запрос о причинах участившихся испытаний.

МЧС Татарстана за последние месяцы не менее восьми раз предупреждало казанцев о том, что пороховой завод испытывает некие изделия в баллистическом зале. Фото: Ирина Плотникова

Напомним, в августе этого года стало известно, что Казанский пороховой завод, наряду с еще несколькими предприятиями, передадут госкорпорации «Ростех». Тогда же Минпромторг РФ рассказал, что планы по сворачиванию опасных производств на пороховом заводе Казани остаются прежними. Эти планы сводятся к тому, что сам завод будет закрыт к 2023 году, а выпуск пироксилиновых порохов перенесут на Алексинский химический комбинат Тульской области.

«Не дают покоя, бух-бух каждый день»

Громче всех эти выстрелы слышны тем, кто живет буквально на пороховой бочке — в районе парка Петрова, улиц 1 Мая и Халтурина. Именно туда корреспондент «Реального времени» отправился, чтобы узнать мнение местных жителей.



Громче всех выстрелы слышны тем, кто живет в районе парка Петрова, улиц 1 Мая и Халтурина

— Дышать не тяжело, я сама на заводе 45 лет проработала, вот десять лет на пенсии уже. Бывает, конечно, стреляет что-то. Сейчас похолодало, и окна начали дребезжать. Обычно предупреждают об испытаниях, мне не страшно, а испытания надо проводить. Мне ничего не мешает — рассказывает бывшая работница порохового завода Ирина Евгеньевна.

Однако среди жителей есть и те, кому это доставляет неудобства. Например, Александру, которого перевели на удаленную работу.

— Конечно, неудобно, не страшно уж, но неприятно. Так сидишь, работаешь, сосредоточился, а за окном как пальнет. Пугаешься, — рассказывает местный житель. — Вот сейчас с ребенком вышли погулять. Он не боится, спрашивает, конечно, что это за звуки, но все нормально. Мне кажется, только бездомные собаки боятся этого, вон, бегают, — рассказывает он.

А вот Нажия Галиева рассказала корреспонденту, что она пенсионерка, которая днем бывает дома и иногда выходит на улицу («ведет пенсионерскую жизнь», как она сказала).

— Не дают покоя, бух-бух каждый день. Бум-бум. Голова уже болит. А я старенькая уже, у меня давление поднимается из-за этого, а еще хуже слышать стала. Иногда даже дышать тяжко становится, — сетует женщина.



Дмитрий Зайцев, фото автора