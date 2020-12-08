В России продлили дачную амнистию

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно ему, она продлевается до 2026 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Дачную амнистию впервые объявили в 2006 году. Она давала возможность зарегистрировать дома на землях индивидуального жилищного строительства, садоводства и личного подсобного хозяйства без разрешения на ввод в эксплуатацию. В июне власти обсуждали инициативу продлить дачную амнистию до 2022 года.

Татьяна Леухина