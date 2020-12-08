Суд продлил процедуру банкротства экс-главы «Татфондбанка» до 2021 года

Фото: Максим Платонов

Арбитражный суд Татарстана продлил срок реализации имущества бывшего председателя правления ПАО «Татфондбанк» Роберта Мусина до 15 апреля 2021 года. Об этом говорится в определении суда.

Ходатайство направила в суд финансовый управляющий Мусина Елена Рогожкина. Судебное заседание назначено на день окончания срока продления.

Фото: Максим Платонов

Напомним, Мусин был признан банкротом в июле 2018 года.

В июле этого Арбитражный суд Татарстана также принял решение продлить еще на полгода процедуру банкротства «Татфондбанка». Новое заседание по вопросу признания банка несостоятельным назначено на 14 января 2021 года.