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Власти Индии рассказали о неизвестной болезни, вспыхнувшей на юге страны

04:32, 08.12.2020
Власти Индии рассказали о неизвестной болезни, вспыхнувшей на юге страны
Фото: realnoevremya.ru

Власти Индии раскрыли подробности неизвестной болезни, из-за которой госпитализировали более 300 человек. По их словам, причинами ухудшения состояния людей могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.

«До сих пор болезнь не передавалась от одного человека к другому. Возрастные ограничения для болезни отсутствуют», — цитирует «РИА Новости» издание Times of India. Отмечено, что результаты анализов крови и компьютерной томографии мозга пациентов не помогли диагностировать причину заболевания.

Напомним, что в минувшие выходные более 300 граждан южноиндийского города Элуру (штат Андхра-Прадеш) госпитализировали с симптомами неизвестного заболевания, один человек погиб.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У пациентов наблюдались головокружение, головные боли, симптомы эпилепсии и обмороки. Коронавируса у заболевших не диагностировали.

Татьяна Демина
Происшествия
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