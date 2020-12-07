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В Индии с неизвестным заболеванием госпитализировали более 300 человек

08:59, 07.12.2020 2
В Индии с неизвестным заболеванием госпитализировали более 300 человек
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

315 граждан южноиндийского города Элуру (штат Андхра-Прадеш) госпитализировали с симптомами неизвестного заболевания, один человек погиб. Среди госпитализированных 70 женщин и 46 детей. Об этом сообщает The Hindu.

Пациенты начали поступать в больницу в субботу с головокружением, головной болью и симптомами эпилепсии, у больных наблюдаются обмороки. Результаты тестов на коронавирус — отрицательные.

Местные органы здравоохранения сообщили, что проводится посуточное обследование, состояние у пациентов стабильное. Ситуация находится под контролем.

Ранее сообщалось, что более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью в Сенегале. Пока ученые считают, что источник заражения находится в море.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицинаПроисшествия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:41
    Вот вам новая чума. Четвертая волна.
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  • Анонимно 09:58
    Пришла замена коронавирусу?
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