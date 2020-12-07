В Индии с неизвестным заболеванием госпитализировали более 300 человек
315 граждан южноиндийского города Элуру (штат Андхра-Прадеш) госпитализировали с симптомами неизвестного заболевания, один человек погиб. Среди госпитализированных 70 женщин и 46 детей. Об этом сообщает The Hindu.
Пациенты начали поступать в больницу в субботу с головокружением, головной болью и симптомами эпилепсии, у больных наблюдаются обмороки. Результаты тестов на коронавирус — отрицательные.
Местные органы здравоохранения сообщили, что проводится посуточное обследование, состояние у пациентов стабильное. Ситуация находится под контролем.
Ранее сообщалось, что более 100 рыбаков заразились неизвестной болезнью в Сенегале. Пока ученые считают, что источник заражения находится в море.
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