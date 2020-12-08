Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до -12 градусов

Во вторник, 8 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.



Ветер слабый северо-западный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура составит 7—12 градусов ниже ноля, в отдельных районах РТ -15 градусов. В Казани она будет колебаться от -8°С до -10°С. В Набережных Челнах — от -8°С до -12°С, местами температура опуститься до -15 градусов.



Фото: Олег Тихонов

На дорогах возможно образование гололедицы.

Напомним, что по прогнозам синоптиков 8, 9 и 10 декабря, аномально холодная погода в республике сохранится. Атмосферное давление еще немного подрастет.



Татьяна Демина