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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до -12 градусов

05:30, 08.12.2020
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до -12 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 8 декабря, в Татарстане ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ветер слабый северо-западный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура составит 7—12 градусов ниже ноля, в отдельных районах РТ -15 градусов. В Казани она будет колебаться от -8°С до -10°С. В Набережных Челнах — от -8°С до -12°С, местами температура опуститься до -15 градусов.

Фото: Олег Тихонов

На дорогах возможно образование гололедицы.

Напомним, что по прогнозам синоптиков 8, 9 и 10 декабря, аномально холодная погода в республике сохранится. Атмосферное давление еще немного подрастет.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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