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Жители Лаишевского района РТ проверили, какой будет шумоизоляция на трассе М-12 — видео

22:15, 07.12.2020
Жители Лаишевского района РТ проверили, какой будет шумоизоляция на трассе М-12 — видео
Фото: скриншот

Чтобы проверить, какой будет шумоизоляция на трассе М-12 «Москва-Казань», представители инициативной группы жителей Лаишевского района РТ отправились на ее аналог — автодорогу М-11 «Москва-Санкт-Петербург» («Нева»), сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Известно, что на платной трассе, которая пройдет через Татарстан, установят шумозащитные экраны.

Измерения шумовых параметров показали, что шумоизоляция на трассе М-11 в пределах нормы. Лаишевцы и жители близлежащих к М-11 поселений отметили отсутствие серьезного дискомфорта от звуков с дороги.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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