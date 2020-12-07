В Татарстане возродят Айшинский фестиваль авторской песни, который проводился до 2005 года

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

В Зеленодольском районе Татарстана в следующем году возродят Айшинский фестиваль авторской песни. Об этом сообщает пресс-служба района. Фестиваль пройдет в Айшинском сельском поселении, но пока непонятно, где точно, так как прежнее место проведения является частным.

Фестиваль проводился до 2005 года, после чего его закрыли из-за жалоб на оставленный мусор, проблем с охраной и ряда других причин. Инициатором возрождения выступил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В настоящее время стартовал конкурс на новое название и символику мероприятия.