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Рейдеборн заявил, что хочет быть первым номером в «Ак Барсе»

17:20, 07.12.2020
Рейдеборн заявил, что хочет быть первым номером в «Ак Барсе»
Фото: ak-bars.ru

Голкипер «Ак Барса» Адам Рейдеборн заявил, что хочет быть первым номером в команде и появляться на льду чаще.

«Я хочу быть первым номером. Если вратарь-иностранец не играет в старте, он не очень нужен. Я хочу играть и быть первым номером, потому буду делать все, чтобы проводить как можно больше матчей», — приводит слова вратаря пресс-служба клуба.

Накануне Рейдеборн оформил второй шатаут в сезоне, отразив все броски по своим воротам в матче с «Автомобилистом» (2:0).

Всего швед провел в текущем регулярном чемпионате КХЛ 15 матчей, в которых одержал 10 побед. По сезону он отражает 92,9% бросков по своим воротам.

Напомним, ранее свой 400-й матч в регулярке КХЛ в качестве тренера провел рулевой казанцев Дмитрий Квартальнов.

СпортХоккей
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