Ирина Волынец заявила о необходимости повышения зарплаты сотрудникам органов опеки

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец уверена в необходимости улучшения системы работы органов опеки. С ее слов, сегодня это больная точка. Об этом она завила во время онлайн-приема граждан.

«Сегодня опека подчиняется Министерству образования. Из тех вариантов, которые были раньше, — это оптимальный вариант. В школе ребенок проводит очень много времени. Учитель может по внешнему виду или поведению понять, что с ребенком что-то не то. Ребенок может быть со следами побоев, стать замкнутым, видно по нему, что что-то с ним не так. Если опека не будет связана с Министерством образования — мы потеряем еще один рычаг, важный элемент контроля», — уверена Волынец.

Как отметила омбудсмен, улучшать работу органов опеки нужно через повышение заработной платы, а также путем введения специального обучения для всех желающих работать в этой области. Одна из причин — работа в органах опеки сложная, как с моральной, так и физической точки зрения, считает Волынец.

Ирина Волынец также назвала самую частую причину обращения к уполномоченному по правам ребенка.