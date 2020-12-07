Ирина Волынец назвала самую частую причину обращения к уполномоченному по правам ребенка

Фото: Максим Платонов (архив)

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец заявила, что самая частая причина обращения родителей к ней — порядок общения с детьми после развода.

«Оспаривают как родители, так и бабушки, дедушки, дяди и тети. Маленький, но очень ценный совет, независимо от ваших отношений, обид, нужно понимать, что ребенок не разменная монета», — сказала Волынец во время прямого эфира.

Еще один популярный вопрос — связанный с имущественными отношениями, возникающими не только при разводе.

«Часто семья живет в ипотечной квартире, будучи не в состоянии выплачивать очередные взносы. Важно добиться того, чтобы банк не подал в суд и не было принято судебное решение. В этом случае аппарат практически ничем помочь не может», — отметила Волнынец.

Третья по популярности проблема — несвоевременная выплата алиментов или отказ от них. Со слов Волынец, чаще всего нарушают эту обязанность отцы.