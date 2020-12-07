Опрос: на Новый год 72% россиян останутся дома

Фото: Максим Платонов

Аналитический центр «Туту.ру» узнал, где россияне собираются провести Новый год. Опрос провели на сайте сервиса. 1 565 человек рассказали о своих планах, большинство — остается дома.

По информации экспертов, доля тех, кто отказывается путешествовать на новогодние праздники, с каждым днем увеличивается. В сентябре 54% респондентов собирались остаться дома, сейчас — 72%.

Максим Платонов

В этом году в путешествие на новогодние каникулы поедут 12% россиян, скоро собираются приобрести билеты или путевки — 8%. Также 4% опрошенных ответили, что купят все в самый последний момент. Еще 4% планируют отправиться отдыхать на своем авто.

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