На втором этапе Большого Казанского кольца открыли движение

В Казани в тестовом режиме открыли движение транспорта на втором этапе Большого Казанского кольца — от улицы Борисковской до Технической. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

На данный момент установлены временные светофоры, включили освещение по основному направлению дороги.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Напомним, в конце ноября в Казани на втором этапе БКК завершили строительно-монтажные работы. Нижний слой асфальтобетона уложен на участке протяженностью 522 метра. Верхний слой будет уложен весной 2021 года.