В Казани на втором этапе БКК завершили строительно-монтажные работы

В Казани на участке протяженностью 522 м второго этапа Большого Казанского кольца (БКК) завершились строительно-монтажные работы. В мае 2021 года здесь уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Фото: tatarstan.ru

За 9 месяцев на втором этапе БКК установили шумозащитные экраны вдоль моста и вблизи детского сада №320, переустроили инженерные коммуникации, в том числе сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, связи, контактной сети троллейбуса, ливневой канализации, установили наружное освещение. Также во время строительства высадили 3,5 тыс. деревьев, 3,9 тыс. кустарников.

Фото: tatarstan.ru

Общая протяженность второго этапа Большого Казанского кольца составляет более 1,2 км. Работы проводились по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.



На прошлой неделе на БКК подходили к завершению работы по устройству линий водоснабжения, газопровода, связи и электроснабжения.



Татьяна Леухина