В Казани на втором этапе БКК завершили строительно-монтажные работы
В Казани на участке протяженностью 522 м второго этапа Большого Казанского кольца (БКК) завершились строительно-монтажные работы. В мае 2021 года здесь уложат верхний слой асфальтобетонного покрытия.
За 9 месяцев на втором этапе БКК установили шумозащитные экраны вдоль моста и вблизи детского сада №320, переустроили инженерные коммуникации, в том числе сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, электроснабжения, связи, контактной сети троллейбуса, ливневой канализации, установили наружное освещение. Также во время строительства высадили 3,5 тыс. деревьев, 3,9 тыс. кустарников.
Общая протяженность второго этапа Большого Казанского кольца составляет более 1,2 км. Работы проводились по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
На прошлой неделе на БКК подходили к завершению работы по устройству линий водоснабжения, газопровода, связи и электроснабжения.
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