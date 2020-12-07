В Челнах откроют каток «Медео»
Сегодня в Набережных Челнах открывается каток «Медео». Об этом говорится в группе катка во «ВКонтакте». Открытие запланировано на 18.00.
Из новшеств — обязательное наличие маски в пункте проката. Также там будет регулироваться количество людей.
Всего в Челнах будут работать четыре катка.
Напомним, в Роспотребнадзоре Татарстана сообщили о введении ограничений на катках и лыжных базах по количеству посетителей. Это коснется только зоны покупки билетов и раздевалок, где могут образовываться очереди.ОбществоСпорт Татарстан
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