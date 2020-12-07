В Челнах откроют каток «Медео»

Сегодня в Набережных Челнах открывается каток «Медео». Об этом говорится в группе катка во «ВКонтакте». Открытие запланировано на 18.00.

Из новшеств — обязательное наличие маски в пункте проката. Также там будет регулироваться количество людей.

Всего в Челнах будут работать четыре катка.

Напомним, в Роспотребнадзоре Татарстана сообщили о введении ограничений на катках и лыжных базах по количеству посетителей. Это коснется только зоны покупки билетов и раздевалок, где могут образовываться очереди.