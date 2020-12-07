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Умерла судья Вахитовского районного суда Казани Рузалия Багавова

10:49, 07.12.2020
Умерла судья Вахитовского районного суда Казани Рузалия Багавова
Фото: vahitovsky.tat.sudrf.ru

Скоропостижно скончалась судья Вахитовского районного суда Казани Рузалия Багавова. Ей было 65 лет, сообщает пресс-служба суда.

Работать в судебной системе Багавова начала в 1974 году в аппарате Приволжского народного суда Казани. С 1987 года является судьей Вахитовского районного суда Казани, в 1992—1999 годах также в суде занимала должность заместителя председателя.

Общий трудовой стаж Багавовой составил 47 лет, в должности судьи — более 34 лет.

Происшествия Татарстан
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