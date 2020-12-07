Производители предупредили о росте цен на говядину

С января 2022 года в России отменяются тарифные квоты на импортную говядину, что может привести к резкому рост цен на мясо. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Национальный союз мясопереработчиков (НСМ).

Там сообщили, что говядина может стать недоступной для большинства россиян. Также подорожание этого мяса может отразиться на ценах детского питания, еды в детсадах, а также на стоимости фарша, полуфабрикатов, колбас.

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, что за девять месяцев 2020 года производственные цены на мясо крупного рогатого скота выросли на 17,5%. На 25 ноября, по данным Минсельхоза, средневзвешенная цена на полутушу говядины у сельхозпроизводителей составляла 243,8 рубля за тонну, что на 6% больше по сравнению с концом ноября 2019 года и на 8% больше по сравнению с концом ноября 2018 года.

Фото: Максим Платонов

Ранее эксперт сообщил, что в следующем году в России могут снизиться цены на свинину и мясо птицы.