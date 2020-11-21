Путин продлил контрсанкции против Запада на год

Президент России Владимир Путин продлил контрсанкции по отношению к Западу до конца 2021 года. Указ размещен на портале правовой информации.



«Продлить с 1 января по 31 декабря 2021 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — написано в указе.

Еще Путин дал правительству поручение по осуществлению мер, которые необходимы для реализации указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, 6 августа 2014 года по указу президента Путина ввели «продовольственные контрсанкции», или «продуктовое эмбарго». Меры, которые руководство страны посчитало адекватным ответом на санкции, введенные против России в связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины, избавили жителей страны от многих импортных продуктов питания.