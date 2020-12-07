УНИКС в гостях проиграл питерскому «Зениту» в матче Единой лиги ВТБ

УНИКС в гостях проиграл питерскому «Зениту» (64:81) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ по баскетболу.

По ходу второй четверти казанцы вели с преимуществом в 19 очков, но после перерыва хозяева перехватили инициативу. Питерцы забросили 49 очков во второй половине игры и разгромили УНИКС.

Самым результативным в составе казанцев стал американский разыгрывающий Джордан Теодор, набравший 11 баллов за результативность.