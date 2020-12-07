Дивеев признан лучшим молодым футболистом года в России

Детская футбольная лига (ДФЛ) подвела итоги голосования в рамках премии «Первая пятерка».

По результатам опроса, лучшим молодым футболистом России в 2020-м году признан защитник ЦСКА Игорь Дивеев. Игрок армейского клуба получил 370 баллов и опередил ближайшего конкурента на 115 очков.

Вторым в голосовании стал хавбек «Краснодара» Даниил Уткин (255 баллов), тройку замкнул Роман Евгеньев из московского «Динамо» (204).

Лучшими игроками 2019 года были признаны футболисты «Краснодара» Матвей Сафонов и Магомед-Шапи Сулейманов.

Напомним, в 2014-м году обладателем награды стал воспитанник казанского «Рубина» Эльмир Набиуллин, который в сезоне-2017/18 перешел в «Зенит».