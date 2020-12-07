В России подорожали автомобили марки KIA

Фото: Максим Платонов (архив)

В России корейский автопроизводитель KIA поднял цены на модельный ряд. Максимальный скачок в абсолютных цифрах отмечен у Mohave, который вырос в цене на 150 тысяч рублей.

При этом KIA Mohave подорожал на 4,2—4,8%, что также является максимальным ростом, следует из данных сайта «Цена Авто».

Источник: tarantas.news

Модели К900 и Stinger подорожали на 100 тысяч рублей.

KIA Soul и KIA Seltos подорожали на 15 тысяч рублей.

Цены на хэтчбеки Rio X и Rio X-Line и на кроссовер Sorento остались на том же уровне.