Самарские следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек при падении крана с моста

В Самарской области следователи возбудили уголовное дело после падения крана с моста, в результате которого погибли два человека. Сотрудники СКР усматривают в произошедшем признаки «нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц».

Фото: samara.sledcom.ru

Гусеничный кран упал в Волгу в районе села Климовка, отмечает пресс-служба СКР. Погибли двое мужчин, еще трое получили травмы.

Водолазы поисково-спасательной службы обследовали местность, на понедельник запланирован поиск погибших.

Напомним, в июне в Набережных Челнах рухнули сразу два башенных крана.