Трамп заявил об угрозе коммунизма в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что политика Демократической партии может привести к коммунизму. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Эти люди хотят перейти на коммунистическую форму правления», — выразил свое мнение про американских демократов Трамп.

Он отметил, что вопрос о том, «будут ли наши дети жить при социализме или в свободной стране», решат жители Джорджии, от которых зависит, какая партия возглавит верхнюю палату Конгресса США.

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В конце ноября Трамп выступил с заявлением о том, что покинет свой пост, если выборщики проголосуют за его конкурента на президентских выборах Джо Байдена. Он по-прежнему настаивает на том, что результаты голосования сфальсифицированы.



Татьяна Демина