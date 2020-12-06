Новости общества

11:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп заявил об угрозе коммунизма в США

09:54, 06.12.2020
Трамп заявил об угрозе коммунизма в США
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп заявил, что политика Демократической партии может привести к коммунизму. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Эти люди хотят перейти на коммунистическую форму правления», — выразил свое мнение про американских демократов Трамп.

Он отметил, что вопрос о том, «будут ли наши дети жить при социализме или в свободной стране», решат жители Джорджии, от которых зависит, какая партия возглавит верхнюю палату Конгресса США.

Фото: pixabay.com

В конце ноября Трамп выступил с заявлением о том, что покинет свой пост, если выборщики проголосуют за его конкурента на президентских выборах Джо Байдена. Он по-прежнему настаивает на том, что результаты голосования сфальсифицированы.

Татьяна Демина
ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем