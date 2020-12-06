Трамп заявил об угрозе коммунизма в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что политика Демократической партии может привести к коммунизму. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Эти люди хотят перейти на коммунистическую форму правления», — выразил свое мнение про американских демократов Трамп.
Он отметил, что вопрос о том, «будут ли наши дети жить при социализме или в свободной стране», решат жители Джорджии, от которых зависит, какая партия возглавит верхнюю палату Конгресса США.
В конце ноября Трамп выступил с заявлением о том, что покинет свой пост, если выборщики проголосуют за его конкурента на президентских выборах Джо Байдена. Он по-прежнему настаивает на том, что результаты голосования сфальсифицированы.
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