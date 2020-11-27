Трамп обещал покинуть пост президента при голосовании выборщиков за Байдена

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что покинет свой пост, если выборщики проголосуют за его оппонента Джо Байдена. Об этом сообщает «РИА Новости».



Еще он сказал, что в этом случае выборщики «совершают ошибку» и что ему будет «очень сложно признать поражение». Трамп повторил свои обвинения в «массовом мошенничестве на выборах».

Фото: pixabay.com

Выборы президента США прошли 3 ноября. Их официальные итоги пока не объявлены. Американские СМИ пишут, что голосов за кандидата в президенты Джо Байдена достаточно для его победы.

Ранее Трамп заявлял, что передача власти не означает согласие с итогами выборов.

Маргарита Головатенко