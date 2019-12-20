Приставы: более 70 тысяч жителей Татарстана не могут выехать за границу из-за долгов

Татарстанское управление Федеральной службы судебных приставов сообщило, что более 70 тысяч жителей республики не смогут выехать из России на новогодние каникулы. Причиной стали неоплаченные долги либо неисполнение решений судов.

За 11 месяцев 2019 года свои долги проверили более 800 тысяч татарстанцев. Это на 48,7% больше, чем за январь — ноябрь 2018-го, отмечает пресс-служба УФССП по РТ.

Отмечается, что обычно ограничение на выезд из страны вводится при наличии долга более 30 тысяч рублей, но в ряде случаев эта цифра снижена до 10 тысяч рублей.

В ведомстве сообщают, что с начала года приставы взыскали 15,6 млрд рублей.