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Коммунальная авария и старт лыжного сезона: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 5 декабря

20:30, 05.12.2020
Коммунальная авария и старт лыжного сезона: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 5 декабря
Фото: instagram.com/mr.nuriev_rustem

Главной новостью Татарстана в субботу стала коммунальная авария в Елабуге, из-за которой 50 тысяч человек остались без отопления. Неудивительно, что проблемой занялся и глава района Рустем Нуриев. По крайней мере, в его Instagram стали появляться фото и видео с место прорыва трубы. Правда с некоторым опозданием, по последним данным, теплотрассу уже вовсю латают.

Высокогорский район сегодня несет более радостные новости. Там стартовал лыжный сезон, о чем не преминул сообщить глава района Рустам Калимуллин.

Милое видео, посвященное дню волонтера, выложил глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин. В ролике снялись девочки из местного добровольческого движения. Он получился слегка наивным и именно поэтому показался более теплым и искренним.

Глава Арского района Ильшат Нуриев с утра выложил видео с детского хоккейного матча, прошедшего в райцентре. Игра завершилась со счетом 7:0 в пользу «Атланта».

В Актанышском районе тоже приобщаются к спорту. Там открылся турнир по борьбе памяти Ильфата Анварова.

ОбществоВласть Татарстан
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