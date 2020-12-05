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Прокуратура проверит обстоятельства коммунальной аварии в Елабуге

16:54, 05.12.2020
Прокуратура проверит обстоятельства коммунальной аварии в Елабуге

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Елабуги провести проверку по факту отключения тепла в городе. Надзорное ведомство выяснит причины и условия коммунальной аварии.

Также будет дана оценка действиям коммунальных служб и ответственных организаций. Прокуратура проследит и за ликвидацией аварии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что сегодня в Елабуге из-за прорыва теплопровода без отопления остались 20 тысяч человек. Коммунальщики намерены окончательно подать горячую воду к 20.00.

Происшествия Татарстан
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