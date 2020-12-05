Путин и Тихановская попали в топ-50 главных людей по версии Bloomberg

Фото: Максим Платонов (архив)

Агентство Bloomberg составило ежегодный список из 50 наиболее значимых в мире людей. В него, например, попал президент РФ Владимир Путин.

Он оказался в категории людей, попадание которых в этот список было закономерным. Кроме Путина в нем еще несколько лидеров самых весомых в мировой политике стран: Дональд Трамп и Джозеф Байден, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и даже Ким Чен Ын.

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В этой же категории оказались основатели и топ-менеджеры крупнейших компаний, таких как основатель Amazon Джефф Безос, сооснователь Google Сергей Брин и Ларри Пейдж, основатель Facebook Марк Цукерберг и гендиректор Apple Тим Кук.

В сфере науки и технологий агентство отметило разработчиков вакцины от коронавируса, главного иммунолога Белого дома Энтони Фаучи, президента SpaceX Гвинна Шотвелла и бывшего вице-президента Amazon Тима Брэя.

Певица Билли Айлиш, режиссер фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо и комикесса Селеста Барбер отмечены в сфере развлечений. Среди политиков в список включили лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, президента Уругвая Луиса Лакалье Поу и принца Абу-Даби Мохаммеда ибн Заид аль Нахайяна.