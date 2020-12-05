«Локомотив» — «Рубин»: Ин Бом и Игнатьев в основе, Деспотович не попал в заявку

Тренерский штаб «Рубина» определился со стартовым составом на матч 17-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива».

Леонид Слуцкий поставил в основу Хван Ин Бома, выходившего в предыдущей игре с ЦСКА на замену. Второй матч в старте начинает Иван Игнатьев, а вот лучший бомбардир казанцев Джордже Деспотович не попал даже в заявку.

При этом на скамейку запасных вернулся Хвича Кварацхелия, только недавно вернувшегося из сборной, переболев коронавирусом. Также в запасе остался голкипер Юрий Дюпин, на чью позицию вновь появился Никита Медведев.