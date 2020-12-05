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Пять игроков казанской «Стрелы» вызваны в сборную России

11:05, 05.12.2020
Пять игроков казанской «Стрелы» вызваны в сборную России
Фото: vk.com/strelarugby

Тренерский штаб сборной России по регби вызвал 39 игроков для участия в тренировочном сборе в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте российской федерации регби.

Вызов в сборную получили сразу пять регбистов казанской «Стрелы» — Магомед Давудов, Николай Казаликашвили, Денис Барабанцев, Алексей Голов и Хетаг Дзобелов.

Подавляющее большинство приглашенных игроков представляют лидеров российского чемпионата «ВВА-Подмосковье» и «Енисей-СТМ». Из этих клубов в сборную России приглашены 15 регбистов.

Тренировочный сбор национальной команды пройдет с 5 по 20 декабря в Сочи и завершится товарищеским матчем против сборной клубов России.

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