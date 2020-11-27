Препараты для лечения рака стали в несколько раз дороже

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) пересматриваются Федеральной антимонопольной службой, сообщает газета «Коммерсантъ». Стоимость на препараты из списка регулируются государством.



По последним данным, цена на препарат ломустин для лечения онкологии выросла почти в девять раз — до 37 тыс. рублей за упаковку, цена препарата азатиоприн от рака и ревматоидного артрита — примерно в два раза, до 380 рублей.

В ФАС отметили, если на рынке будет нехватка медикаментов из списка ЖНВЛП, после принятия постановления правительства от 31 октября 2020 года ведомство может пересматривать цены на них.

Фото: m24.ru

Добавим, что дефицит ломустина появился из-за низкой закупочной цены на государственных тендерах. По данным компании Headway Company, с начала года не состоялись 77% тендеров на закупку препарата.

Нехватка азатиоприна связана с проблемами фармпроизводителя. В 2018 году ОАО «Мосхимфармпрепараты» было признано банкротом. В Headway Company рассказали, что средняя цена на лекарство — 200 рублей за упаковку с 2017 года.

Ранее «Реальное время» писало, как онкологическая служба работает в пандемию.

Маргарита Саха