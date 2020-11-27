Препараты для лечения рака стали в несколько раз дороже
Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) пересматриваются Федеральной антимонопольной службой, сообщает газета «Коммерсантъ». Стоимость на препараты из списка регулируются государством.
По последним данным, цена на препарат ломустин для лечения онкологии выросла почти в девять раз — до 37 тыс. рублей за упаковку, цена препарата азатиоприн от рака и ревматоидного артрита — примерно в два раза, до 380 рублей.
В ФАС отметили, если на рынке будет нехватка медикаментов из списка ЖНВЛП, после принятия постановления правительства от 31 октября 2020 года ведомство может пересматривать цены на них.
Добавим, что дефицит ломустина появился из-за низкой закупочной цены на государственных тендерах. По данным компании Headway Company, с начала года не состоялись 77% тендеров на закупку препарата.
Нехватка азатиоприна связана с проблемами фармпроизводителя. В 2018 году ОАО «Мосхимфармпрепараты» было признано банкротом. В Headway Company рассказали, что средняя цена на лекарство — 200 рублей за упаковку с 2017 года.
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