В Роспотребнадзоре заявили, что антитела к коронавирусу не могут исчезнуть

Полученные антитела к коронавирусу не могут исчезнуть полностью. Об этом заявила во вторник журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мне очень не нравится слово «исчезают». Они никуда не могут исчезнуть. Может снижаться их уровень», — сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, в России на данный момент нет ни одного достоверного подтверждения повторного заражения коронавирусом.

Ранее Татарстан вошел в число регионов с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу — от 40 до 46%.