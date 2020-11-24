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В Роспотребнадзоре заявили, что антитела к коронавирусу не могут исчезнуть

13:39, 24.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили, что антитела к коронавирусу не могут исчезнуть
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Полученные антитела к коронавирусу не могут исчезнуть полностью. Об этом заявила во вторник журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мне очень не нравится слово «исчезают». Они никуда не могут исчезнуть. Может снижаться их уровень», — сказала она на пресс-конференции.

По ее словам, в России на данный момент нет ни одного достоверного подтверждения повторного заражения коронавирусом.

Ранее Татарстан вошел в число регионов с самым высоким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу — от 40 до 46%.

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