Илья Азар решил судиться с Россией в ЕСПЧ

Журналист Илья Азар подал иск в ЕСПЧ. Ответчиком по этому иску выступают российские власти.

Азар требует признать незаконным его арест на 15 суток из-за участия в одиночном пикете, пишет «Коммерсантъ».

Азар просит суд признать, что власти России нарушили несколько положений Конвенции о защите прав человека: право на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство, на уважение частной и семейной жизни и на свободу выражения мнения.

Также газета обратила внимание, что Азар обвинил Россию в дискриминации по половому признаку, поскольку женщин с детьми до 14 лет не отправляют под арест.