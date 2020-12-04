Хуснуллин: к концу года ЦКАД построят на 90%

Фото: Надежда Плотникова (архив)

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что к концу года возведение Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) завершится уже на 90%. На следующий год останется только 10%.

«Сейчас необходимо составить схемы дорожного движения на пуск, чтобы в последнюю неделю декабря запустить еще порядка 100 км дороги», — приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Фото: Максим Платонов (архив)

Ранее зампред правительства рассказал, что в следующем году власти также рассмотрят вопрос о продлении льготной ипотеки. По его словам, все будет зависеть от экономической ситуации в стране и уровня доходов федерального бюджета.

